Зеленский обратился к собирающимся в Москву иностранным лидерам

Киев не рекомендует находиться иностранным лидерам на параде 9 мая.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Insider UA.

«Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сообщил политик.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — заявил тогда Зеленский.

На Западе раскрыли тактический ход Зеленского перед 9 Мая

Позже Минобороны России заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву в случае атаки во время парада. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.