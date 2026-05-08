$74.6287.89

Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

Lenta.ruиещё 1

Визит американского лидера Дональда Трампа в Китай и встреча с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином может обернуться серьезным испытанием для главы Белого дома. Причины назвало издание Politico, ссылаясь на оценки источников из США.

Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай
© Лента.Ru

В статье говорится, что на саммите 14–15 мая в Пекине чиновники Китая, вероятно, предложат США выгодные сделки. В обмен Пекин скорее всего потребует уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям. Однако это противоречит многолетним усилиям обеих партий США по огрпничению двусторонних инвестиций.

И республиканцы, и демократы опасаются, чтолюбые потенциальные сделки могут превратиться в угрозы со стороны Китая для национальной и экономической безопасности США. Некоторые советники Трампа призывают его сохранить ограничения на импорт КНР, например, на автомобили, и на американский экспорт (на высокотехнологичные полупроводники и другие технологии).

Также окружение президента США требует вдвое сократить состав бизнес-делегации в Китай.