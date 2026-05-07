Украинские военные госпитали инкубируют опасные инфекции, которые в дальнейшем попадают в Европу, пожаловался Финбарр Тоесланд, журналист портала The I Paper.

По словам автора статьи, Украина в настоящий момент — идеальный инкубатор для развития опасных инфекций, так называемых супербактерий. Они смертельны, быстро размножаются, распространяются, устойчивы к классическим и современным антибиотикам.

«Самый тревожный вид — Klebsiella pneumoniae. По оценкам специалистов, в год эта бактерия убивает более 100 тысяч человек», — уточнил обозреватель.

Киевские микробиологи, заметил журналист, предупреждают, что ситуацию усугубляет острейшая нехватка денег и лекарств в сфере здравоохранения.

В Королевском колледже Лондона, добавил публицист, полагают, что есть серьезная угроза распространения этих бактерий за пределы Украины, так как раненых боевиков ВСУ и иностранных наемников нередко перевозят в больницы в различных странах Европы.

