Раскрыто, где Зеленский спрячется от ракетного удара

Владимир Зеленский может покинуть Киев уже 7 мая, чтобы укрыться в защищенном бункере на западе Украины.

Как рассказал в беседе с изданием "АиФ" политолог и член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров, возможная эвакуация связана с опасениями президента Украины относительно жесткого ответа Москвы на провокации в преддверии Дня Победы.

«У Зеленского есть бункеры на Западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться. Между Верховной радой и Банковой есть серьезный бункер, несколько этажей вглубь, но он скорее уедет из Киева, потому что ему же надо оттуда выходить, а на Западной Украине он будет более свободен в передвижении», — пояснил Вакаров.

По мнению эксперта, если Киев решится на реализацию сценария по срыву празднований 9 Мая, то Зеленский предпочтет заблаговременно переместиться в Карпаты. Вакаров не исключил, что решение о передислокации может быть принято в самое ближайшее время, учитывая риски, связанные с потенциальным ответом российских Вооруженных сил.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что ответ Москвы в случае провокации Украины против Парада Победы будет носить комплексный характер.