Пока вы не уснули: реакция Европы на призыв Москвы и маршруты украинских дронов через ЕС

Стала известна реакция ЕС на призыв Москвы эвакуировать дипломатов из Киева

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар Аль-Ануни заявил, что Евросоюз не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева после призыва России. Об этом сообщает ТАСС.

Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ заявили, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг Украины.

В Кремле сделали заявление на фоне самой массовой атаки на Россию

Обеспечение безопасности россиян является абсолютным приоритетом властей. Такое заявление на фоне самой массовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что накануне Дня Победы в России принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. По его словам, необходимые меры принимаются в рамках действующего закона.

В Перми прогремели взрывы после объявления беспилотной угрозы

Взрывы прогремели в Перми после объявления беспилотной угрозы. Об этом сообщает «МК».

Ранее в МЧС Пермского края заявили, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность». Пресс-служба ведомства в «Максе» подчеркивала, что все оперативные службы находятся в полной готовности.

Зеленский: Киев зеркально ответил РФ на удары 8 и 9 мая

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на удары России 8 и 9 мая.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Telegram-канале.

Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент может позвонить президенту России Владимиру Путину.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Опубликована карта маршрутов украинских дронов через ЕС в Россию

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что за последние месяцы наметился четкий маршрут полетов украинских беспилотников через территорию Европы в сторону России. Он составил карту, которая связывает серию инцидентов в приграничных странах ЕС.

Хроника стартует 23 марта в Литве, когда дрон обнаружили на озере Лависас в 20 километрах от границы с Белоруссией. Через два дня произошел инцидент с двумя дронами: один аппарат взорвался у села Доброчина в Латвии, а другой ночью врезался в трубу электростанции в эстонской Нарве. Позже, 1 апреля, обломки очередного беспилотника нашли в Резекненском крае Латвии.

Залужный неожиданно высказался о перспективах завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине становится всё менее очевидным, а сама страна всё больше попадает в заложники демографии. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на военном форуме в Варшаве.Его слова приводит «Страна».

Залужный указал, что именно вопросы мобилизации и методы её проведения становятся центром конфликта между населением и властью. Украина отдала инициативу на поле боя России и вынуждена реагировать на её действия, часто ценой больших потерь.

Убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев

В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, Исаев трагически погиб в ночь на 7 мая. Как утверждается, спортсмена застрелили. Данные о смерти спортсмена были подтверждены клубом, в котором он вел свою деятельность в последнее время.

В Екатеринбурге власти потребовали открыть подвалы на случай угроз

Администрация Екатеринбурга и городской департамент жилищного и коммунального хозяйства обязали управляющие компании в кратчайшие сроки привести подвальные помещения в состояние укрытий. Соответствующие распоряжения направлены руководителям организаций для обеспечения безопасности жителей на случай атаки беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальным документам, управляющие компании должны не только оборудовать подвалы, но и в обязательном порядке предоставить жильцам доступ к ним.

За десять лет средняя зарплата в России выросла в три раза

С 2016 года в России средняя заработная плата увеличилась в 3 раза. В 2025 году она достигла 100 360 рублей. Об этом ТАСС рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт обратила внимание, что аналогичного показателя достиг и МРОТ в период с 2016 по 2025 год.

