Парламент Молдавии не захотел работать на русском языке

Парламент Молдавии принял в первом чтении проект кодекса, который запрещает переводить документы, выступать и дискутировать на русском языке в высшем законодательном органе.

Об этом передает РИА Новости.

«Рабочим языком парламента является румынский язык. Нормативные акты парламента составляются и принимаются на румынском языке с их переводом на другие языки в случае необходимости», — указано в сообщении.

Отмечается, что новый кодекс разработан правящей партией «Действие и солидарность». Проект был принят в первом чтении голосами 52 депутатов, а оппозиция покинула зал заседаний до начала голосования.

Ранее оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила заявление, в котором обвинила президента Молдавии Майю Санду в госизмене из-за ее слов о евроинтеграции страны через Румынию.