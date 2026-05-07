США и Иран близятся к заключению сделки: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о «хороших переговорах» с Ираном по урегулированию конфликта, пригрозив при этом новыми бомбардировками в случае отказа от сделки. Как зарубежные СМИ оценивают попытки Ирана и США договориться, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Однако через два дня после объявления о ее начале, он заявил о приостановке операции, чтобы дать время для завершения переговоров с Ираном.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что США и Иран «близки к заключению соглашения о меморандуме о взаимопонимании, который положит конец военному конфликту».

А 6 апреля президент Дональд Трамп отметил, что США и Иран провели «хорошие переговоры за последние 24 часа», и выразил уверенность, что сделка возможна в ближайшие дни, пишет портал Axios.

При этом в случае несогласия Ирана американский лидер пригрозил в соцсетях началом новых бомбардировок, подчеркнув, что «они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше».

На прямой вопрос The New York Post о том, стоит готовиться к отправке репортера в Пакистан для нового раунда переговоров, Трамп заявил, что «пока рано», поскольку вопрос обогащения урана продолжает оставаться камнем преткновения.

«Думаю, мы справимся», - добавил Трамп.

По словам пакистанских источников издания, знакомых с ходом переговоров, обсуждается несколько вариантов соглашения, но какой из них будет одобрен, пока неизвестно, так как «самым спорным моментом в переговорах между двумя сторонами остается вопрос о том, как скоро Иран сможет возобновить обогащение урана - через пять лет, через 20 лет или никогда».

В свою очередь агентство Associated Press обратило внимание на резкое изменение позиции администрации США за 24 часа - от заявлений о сохранении хрупкого перемирия и завершении военных операций до новых угроз бомбардировок Ирана, которые привели «к еще большей путанице».

«По словам человека, знакомого с дипломатическими переговорами, один из ключевых союзников США - Саудовская Аравия - скептически отнеслась к плану Трампа вывести застрявшие суда из пролива. (…) Саудиты дали понять, что не рассматривают план Трампа как реальный способ открытия пролива», - говорится в статье.

Осведомленный источник сообщил CNN, что чем активнее США продвигали свои инициативы «Проект Свобода» и операцию «Эпическая ярость», тем активнее становились сторонники жесткой линии в Иране.

Ожидается, что в четверг, 7 апреля, Иран предоставит посредникам свой ответ на предложение, сообщил источник.

Надежды на то, что даже частичное соглашение может привести к возобновлению работы Ормузского пролива, уже повлияли на рынки: в четверг мировые фондовые индексы приблизились к рекордным максимумам, а цены на нефть резко упали, отмечает Reuters.