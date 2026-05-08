Политический обозреватель «Царьграда», первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук объяснил, почему на парад Победы в Москву приедет только один лидер стран СНГ — президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что участие в параде Победы — это не только строевой смотр и дань прошлому, но и фиксация политической роли в современном мире.

По его мнению, что касается лидеров стран Средней Азии, то для обоснования их отсутствия специально была выбрана риторика не рассылать приглашения. «Это такой дипломатический зигзаг. И, вероятно, он нужен, чтобы не оказаться в неудобном положении, когда массовая рассылка приглашений закончится тем, что участников будет ненамного больше, чем сейчас», — предположил Пинчук.

Он привел в пример президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Говорят, он претендует на должность главы ООН. При нынешних обстоятельствах этот человек крайне тщательно принимает политические решения. Если бы значительная часть мировых лидеров находилась в Москве — где был бы Токаев, которому Россия так много помогает ресурсами, приходом к власти, стабилизируя в свое время нашими Вооруженными силами ситуацию в его стране?» — посчитал обозреватель.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. В частности, российскую столицу посетят президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также собираются приехать президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран и бывший глава республики Милорад Додик.