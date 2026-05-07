Заявление председателя Бундестага и министра труда ФРГ Бербель Бас о том, что «никто не иммигрирует в нашу социальную систему», вызвало волну возмущения в Германии. Как сообщает Bild, ее обвинили в «оторванности от мира».

Политик от ХДС Кристиан Херрготт назвал эти слова «идеологическими фантазиями», подчеркнув, что реальность прямо противоположна. Такие высказывания лишь укрепляют позиции правых сил, поскольку граждане чувствуют, что власти подменяют факты.

«Это совершенно нереалистичная оценка. Бербель Бас в значительной степени одинока в этом мнении, даже внутри СДПГ: любой ответственный местный политик мог бы привести ей множество примеров из своего города, доказывающих обратное», — добавил бывший депутат Бундестага Джо Вайнгартен.

Против позиции Бас выступили и ее однопартийцы. Политик от СДПГ Маттиас Йендрике отметил, что высокий уровень выплат в Германии напрямую снижает мотивацию мигрантов к поиску работы. В частности, в пример он привел самую низкую в Европе долю трудоустроенных украинских беженцев.