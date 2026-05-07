Стала известна реакция ЕС на призыв Москвы эвакуировать дипломатов из Киева

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар Аль-Ануни заявил, что Евросоюз не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева после призыва России. Об этом сообщает ТАСС.

Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ заявили, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг Украины.

Российские военные предупредили, что РФ ответит ВСУ массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», - заявил Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе 7 мая.

Вскоре после заявления российского Минобороны Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полночи 6 мая. Он сообщил, что украинские власти будут «действовать зеркально, начиная с указанного момента». Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня и сам его нарушает.