Риторика российских официальных лиц становится значительно жестче, что свидетельствует о формировании новой стратегии Москвы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его мнению, российское руководство распределило функции: пока дипломаты и политики выступают с резкими предупреждениями в адрес европейских стран, президент России ведет прямой диалог с Вашингтоном, призывая США не вмешиваться в конфликт.

«Похоже, сейчас есть некое разделение ролей. Такие фигуры, как Медведев, Лавров, Караганов и другие, делают очень жесткие, угрожающие заявления в адрес Украины, в то время как Путин говорит Трампу: "Отступите. Перестаньте тратить время на Украину. Уйдите. Это не ваша война. Это не ваш кризис. Позвольте нам самим разобраться с Зеленским"», — пояснил Меркурис.

Эксперт отметил, что подобная манера общения напрямую связана с успехами Вооруженных сил России на поле боя. Аналитик считает, что Москва демонстрирует уверенность в своих силах, пытаясь убедить западные элиты в бессмысленности любого прямого военного противостояния.

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для издания RT указал, что единственным способом предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны западных соседей является формирование у них «животного страха» перед возможностью получения неприемлемого урона. Политик подчеркнул, что инструменты доверия и доброй воли в текущих условиях окончательно утратили свою эффективность.

Поводом для смены тональности стали реальные достижения российских военных. По данным Министерства обороны РФ, за последнюю неделю подразделения армии России взяли под свой контроль десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике, а также два в Харьковской области.