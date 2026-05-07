Польша в ярости из-за одного шага Украины

Польский Институт национальной памяти выразил возмущение в связи с проведением 2 мая во Львове публичного шествия, участники которого использовали символику нацистской дивизии СС «Галичина». В ведомстве подчеркнули, что подобные акции не только оскорбляют память жертв, но и разрушают возможность честного диалога между Польшей и Украиной.

Польский Институт национальной памяти (ИНП) выступил с резким осуждением марша, который прошёл во Львове 2 мая. В заявлении, опубликованном в соцсети X, ведомство сообщило, что участники шествия использовали символы, связанные с нацистским формированием — дивизией СС «Галичина». Это вызвало «возмущение» польской стороны, которая считает недопустимой любую форму прославления коллаборационистских подразделений.

В ИНП напомнили, что польско-украинские отношения омрачены трагическими страницами общей истории, включая Волынскую резню, трагедию в Гуте Пеняцкой и неоднозначное наследие фигуры Степана Бандеры. «Любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалога», — говорится в публикации. Варшава вновь призвала Киев к ответственному отношению к общему прошлому и недопущению публичных акций, которые могут быть истолкованы как героизация нацистских пособников.

Контекст: дивизия СС «Галичина» формировалась из украинских добровольцев и воевала на стороне Третьего рейха. Её символика запрещена в ряде стран, но на Украине периодически проводятся мероприятия с её использованием, что вызывает критику как в Польше, так и в России, и у еврейских организаций.

