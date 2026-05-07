В России оценили отказ Пашиняна посетить Парад Победы в Москве

Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ Никола Пашиняна от участия в Параде Победы в Москве 9 мая. Специалист отметил, что решение премьер-министра Армении проигнорировать торжества в российской столице продиктовано желанием угодить западным партнерам. Однако, по мнению эксперта, такая стратегия может обернуться против самого премьера внутри страны, где память о Победе по-прежнему значима для большой части электората.

Пашинян сейчас находится под очень серьезным впечатлением от встречи с европейскими коллегами, которые обещали ему полную поддержку на выборах и перспективы евроассоциации. В этой связи он счел для себя неуместным присутствовать на Параде Победы, хотя это наша общая история. Я думаю, что армянский премьер может сильно обжечься на этом демарше. В Армении, несмотря на наличие проевропейски ориентированных кругов, считающих 8 мая днем памяти и примирения, остается огромное количество людей, которые празднуют именно 9 мая со всей искренностью. Сейчас Пашинян, по сути, настраивает их против себя. На предстоящих выборах мы увидим реальный срез общества: насколько сильны в стране патриотические настроения и жива ли еще память о Великой Отечественной войне. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Говоря о возможных последствиях отказа Армении от участия в праздновании Дня Победы на высшем уровне, политолог отметил, что в Москве уже не питают иллюзий относительно текущего политического курса Еревана. Эксперт провел тревожную параллель между нынешними событиями в республике и периодом распада Советского Союза.

«На отношениях Москвы и Еревана этот шаг ни в коем случае не отразится, потому что в администрации президента, в МИД и российском экспертном сообществе уже сформировалось четкое мнение относительно Никола Пашиняна и его роли в судьбе Армении. Ряд экспертов, и я в том числе, сравнивают его с Михаилом Горбачевым — человеком, который разрушил свою страну. Пашинян сейчас практически имитирует действия Горбачева, что может привести к аналогичным, уже известным последствиям [для армянской государственности]», — отметил эксперт.

