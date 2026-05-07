В России оценили возможные угрозы Украины в адрес Китая

Китай может создать серьезные проблемы Владимиру Зеленскому, в случае если Киев начнет угрожать Пекину из-за требования вернуть долг. Как сообщает News.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

© VCG/TACC

Ранее Китай отказал Украине в предоставлении отсрочки Киеву по долгу в размере 30,8 млрд долларов. Зеленский через посла в КНР попросил Пекин продлить срок погашения долга и облегчить долговое бремя, сославшись на финансовые трудности в стране.

Перенджиев заметил, что Украина неспособна выплатить деньги, которые хочет вернуть Китай. При этом существует мнение, что Киев в отместку попытается «насолить» Пекину.

«В частности, утверждается, что Зеленский оказывает давление по дипломатическим каналам, заказывает статьи в западной прессе о «бесчеловечном» Китае. Он также может попытаться вновь разогнать конфликт с Тайванем и рассорить КНР с КНДР. Подобные шаги обернутся для Зеленского серьезными проблемами, потому что реальных возможностей как-либо насолить Пекину у него нет», — заявил политолог.

Он добавил, что даже ЕС и США до сих пор не удалось обострить отношения Китая с Тайванем, из-за чего попытки Киева выглядят абсурдно. Перенджиев обратил внимание, что Китай всегда держался в стороне от конфликта РФ и Украины, однако если Зеленский попытается накалить атмосферу из-за долга, китайская сторона может пересмотреть свое отношение.