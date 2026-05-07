Блокаду Ормузского пролива «наконец-то заметили»: «прекрасная» сделка и «перестройка»

Перестройка мировой энергетической системы может произойти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает «Царьград», блокаду Ормузского пролива «наконец-то заметили».

Структурный сдвиг

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль считает, что происходящее — не временный кризис, а серьезная перестройка мировой экономики. Он указал на ожидаемые перебои в поставках топлива и рост цен, особенно в Европе. Изменения в логистических цепочках уже наблюдаются.

В центре внимания остается Ормузский пролив. Возврат к прежней системе поставок требует значительных временных и финансовых затрат, считают аналитики. Эксперт по нефти и газу Борис Марцинкевич заметил, что энергетика лежит в основе любого экономического развития. Бироль, по его мнению, слишком поздно понял, что произошло.

«Это торговля рисками, надеждами, какими-то ожиданиями. Может быть, всё устаканится, и цена опять снизится, и будет все хорошо. А может, она повысится, потому что возобновятся боевые действия. Чем это закончится? Рынок с дефицитом — с 70-х годов его не было. Теперь что-то новое. И такой недостачи, как мы наблюдаем сейчас, в 20%, даже в 73-м году во время первого нефтяного кризиса не было. Тогда с рынка ушло 10% нефти, сейчас 20%», — заявил Марцинкевич.

Бироль подчеркивал, что внезапное открытие пролива не станет «панацеей». Для возвращения к прежней ситуации потребуется не менее двух лет и серьезные вливания инвестиций.

«Прекрасная сделка»

Эксперт обратил внимание, что президент США Дональд Трамп уже начал отгружать нефть из стратегического запаса. Европа же «долго рыла себе яму» и оказалась в тяжелейшей ситуации.

Вместе с тем обстановка может стать еще сложнее. Ормузский пролив в любой момент может оказаться «открытым-закрытым» — даже Трамп, скорее всего не помнит, сколько раз он его «открывал».

«Он президент, стратег, ему не до тактики. Я думаю, что в конце каждой недели будет сообщение о том, что переговоры идут успешно, будет заключена прекрасная сделка, все распахнут настежь. Обычно это делается в последний день торгов. После этой словесной интервенции цены падают, а за выходные происходит что-то невероятное, и цена поднимается вверх», — объяснил эксперт по нефти и газу.

Марцинкевич заметил и тревожный признак — отсечение. Например, страны Юго-Восточной Азии могут позволить себе покупать нефть стоимостью до 150 долларов за баррель. Повышение запустит снижение спроса — у людей нет денег по такой цене покупать. Вслед за падением спроса на нефть и нефтепродукты падает и экономика, что вызывает рост цен.

«У нас стараются выполнять условия так называемого протокола Козака. На тот момент, когда господин Козак был вице-премьером, отвечавшим за ТЭК, крупные нефтяные компании договорились с правительством о том, что цены на АЗС не должны расти выше, чем уровень инфляции. Вот такое джентльменское соглашение есть, стараются соблюдать. Получается так себе», — полагает эксперт.

Депутат Госдумы Михаил Делягин отметил, что в связи со сложившейся ситуацией поступает информация о том, что Китай отменил 30% внешних авиарейсов. Однако эксперт нефти из Ирана все еще продолжается. Борис Марцинкевич подчеркнул, что о поставках в действительности никто ничего не знает — они ведутся секретно.