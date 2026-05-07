Востоковед объяснил, как соглашение США и Ирана отразится на украинском конфликте

Если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина следующая на очереди.

Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал востоковед Кирилл Семенов.

«Да, иранскую «матрицу» [президент США Дональд] Трамп может использовать против России и Украины, принуждая их к миру через «максимальное давление». При том, что в случае успеха с Ираном у Трампа высвободятся дипломатические ресурсы для продвижения по украинскому треку», — сказал эксперт.

Текущий этап — самый близкий к соглашению с начала конфликта на Ближнем Востоке. Однако реалистичный сценарий — все таки «замороженное перемирие», а не окончательное урегулирование, добавил он.

7 мая телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане сообщил, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Отмечается, что прогресс в ситуации с кораблями, заблокированными в Ормузском проливе, ожидается в ближайшие часы. По данным телеканала, контакты с иранской стороной продолжаются.