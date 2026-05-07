Президент Финляндии заявил о неизбежности диалога Европы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны Европы в будущем неизбежно вернутся к взаимодействию с Россией.

По словам финского лидера, европейским государствам в любом случае придется выстраивать отношения с Москвой, поскольку Россия остается их соседом. Он также отметил, что тема возможного возобновления диалога обсуждается в ЕС уже несколько лет.

Стубб обратил внимание на вероятность расхождения позиций Европы и США по вопросам, связанным с Россией и Украиной. В связи с этим он призвал страны Евросоюза сформировать единую линию по будущему взаимодействию с российской стороной.

Ранее президент Финляндии уже говорил о том, что европейским политикам рано или поздно придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.