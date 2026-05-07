Залужный неожиданно высказался о перспективах завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине становится всё менее очевидным, а сама страна всё больше попадает в заложники демографии. Об этом заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на военном форуме в Варшаве.Его слова приводит «Страна».

Залужный указал, что именно вопросы мобилизации и методы её проведения становятся центром конфликта между населением и властью. Украина отдала инициативу на поле боя России и вынуждена реагировать на её действия, часто ценой больших потерь.

Залужный отметил, что Украина и Запад поддерживают «избранную Россией концепцию нанесения критических потерь ВСУ», что безальтернативно заводит страну в зависимость от демографии и, как следствие, в неизбежность поражения.

Несмотря на сомнительные варианты завершения конфликта, для Украины, по мнению экс-главкома, открывается спектр возможностей.