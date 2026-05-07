«Живой Нострадамус» сделал новое шокирующее предсказание

Бразильский парапсихолог Атос Саломе, который называет себя «живым Нострадамусом», выступил с новым пророчеством о войне США и Израиля против Ирана. В интервью Daily Star он предупредил, что конфликт перерастет «в войну на истощение, невиданную ранее».

39-летний Саломе напомнил, что ранее предсказал прямой удар Израиля по Ирану во втором квартале 2026 года. Теперь он утверждает, что конфликт только начинается.

«Хотя первый удар произошел по расписанию, впереди еще много событий. Ответ Тегерана и возможное использование союзных ячеек в регионе указывают на то, что конфликт может перерасти в войну на истощение, невиданную ранее», — заявил «живой Нострадамус».

Парапсихолог считает, что война будет сопровождаться развитием новых оборонительных технологий и разрушительными кибератаками. Вместе с тем Саломе предположил, что в действительности США не планируют военного вторжения в Иран, а их реальной целью является лишение Тегерана возможности экспортировать энергоресурсы, в том числе нефть в Китай.