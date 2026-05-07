Немецкая молодежь массово игнорирует требования Бундесвера

Бундесвер разослал письма тысячам молодых немцев, потенциальных призывников, но многие на них просто не реагируют, пишет Bild. Статистика такова: лишь 72 процента 18-летних юношей, получивших запросы, заполнили анкету.

По данным Bild, 28 процентов молодых людей проигнорировали письмо, хотя по закону обязаны были ответить. Проще говоря: каждый четвертый нарушил требования.

С 2026 года 18-летние немцы обязаны заполнить анкету (немки могут заполнять ее по своему усмотрению) и пройти медицинское обследование. Сама служба пока остается добровольной.

В Министерстве обороны Германии уже заявили, что власти не намерены мириться с тем, что немцы игнорируют обязанность по заполнению анкеты. Тем, кто упорно хранит молчание, грозит штраф. У получателей письма есть месяц, чтобы дать ответ.

Как отмечает Bild, масштабы рассылки впечатляют: с начала года и по 24 апреля уведомления с данными для доступа к анкете получили около 194 тысяч человек. После анализа анкет подходящие кандидаты будут приглашены на военно-медицинскую комиссию.

Параллельно с медицинскими осмотрами будет проведена «оценка способностей», после чего заинтересованных кандидатов распределят по конкретным направлениям службы.

Министр обороны страны Борис Писториус намерен радикально увеличить численность войск: со 186 тысяч до 260 тысяч солдат-добровольцев к 2035 году. Резерв также должен значительно вырасти. Если этот план провалится, Берлин планирует ввести обязательный призыв.