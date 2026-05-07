Выбор не в пользу России: как и зачем Армения «присягнула на верность» Британии

Армения сделала выбор не в пользу России — премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией. «Царьград» рассказал, чего можно будет ожидать от «союзников-двурушников».

5 мая в Ереване состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Там же прошел первый в истории саммит «Армения — ЕС», в ходе которого стороны договорились усилить сотрудничество по линии безопасности и обороны, а Евросоюз обещал направить миссию для защиты Армении «от гибридных угроз».

В ходе саммита Пашинян провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте, генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, премьер-министром Канады Марком Карни и другими. Сторонами был подписан протокол о совместных работах по восстановлению исторического моста Ани на границе Армении и Турции, а также декларации о стратегическом партнерстве с Болгарией и Великобританией.

Пашинян не скрывал, что провел «беседу с глазу на глаз» с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политолог Юрий Светов предположил, что речь шла о сроках принятия Армении в Евросоюз.

«Их же ничему не научили уроки Турции, которая 30 с лишним лет стоит в предбаннике ЕС и никак не войдет в парилку. Пашинян хоть бы задумался: у него нет общей границы с Евросоюзом. Как он туда вступать будет?», — заявил он.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян подметил, что отношение РФ к Армении носит «сентиментальный характер». Светов подчеркнул, что Москва опирается на воспоминания о былой совместной истории, из-за чего «шалости» воспринимаются снисходительно. При этом политолог уверен, что от этого чувства следует избавляться — потому что в Ереване «воспринимают это так, будто Россия в них нуждается».

Эксперт считает, что России следует отказать в помощи Армении в дальнейшем. В первую очередь следует «бить по их карману» — поднять цены на энергоносители до европейского уровня.

«Но мы продолжаем продавать им газ по 115 долларов, поэтому они себя так и ведут. Армения хочет до последнего пользоваться преимуществами евроазиатского экономического сотрудничества, а когда их примут в ЕС, они на нас плюнут и уйдут сами. Это не союзники, а нахлебники», — заявил Светов.

Сдерживающим фактором для России выступает СВО — пока Москва не победила, ей не нужны дополнительные проблемы по периметру. Запад этим грамотно пользуется.

Судьба российской базы

Владимир Зеленский тоже посещал Ереван. Совсем недалеко от него находится 102-я военная база России, которую еще называют южным щитом. В теории ВС РФ могли провернуть с украинским лидером такую же операцию, как американцы в Венесуэле. «Мученика» из главы киевского режима делать не стали, а вот будущее самой базы в действительности находится под вопросом.

«Нас выдавливают, и мы должны это понимать. Нужно готовиться к тому, что нашу базу в Гюмри свернут. Великобритания подписала с Украиной соглашение о столетнем сотрудничестве. Мы хихикали, но Лондон обещает Киеву 120 тысяч дронов. То же самое будет с Арменией. Подписав эти соглашения, армянские элиты будут учить своих детей только в Лондоне. И оттуда будут приезжать люди с соответствующими мозгами», — прогнозирует Светов.

Политолог Юрий Бондаренко считает, что России следует радоваться, поскольку от отношений с Арменией у страны не было прибыли. Если база останется, то она и вовсе может обойтись России слишком дорого.

«Мягкая сила — вещь достаточно тонкая. Обращаться с ней надо очень умело. Бездумное заливание деньгами и поблажками кого бы то ни было — это не мягкая сила, а идиотизм. Вместо этого нужно грамотно и долговременно работать с молодежью интересующих нас стран и регионов. Выращивать близких нам по духу людей. Это намного сложнее, но перспективнее», — заявил он.

Политолог Алексей Ярошенко заметил, что мягкая сила России на постсоветском пространстве провалилась в первую очередь «по структурным причинам», а акцент был сделан не на те вещи. Вместо попытки «купить» местные элиты следовало формировать лояльное отношение к РФ. Запад активно использует подобные технологии и Москве следует адаптировать их.