Мир между Ираном и США: оценены шансы на скорое завершение конфликта

США не сумели забрать у Ирана козырь в виде Ормузского пролива, однако противостояние не может бесконечно находиться в фазе ограниченного конфликта. Есть ли шансы на мирное урегулирование ситуации, разбирались опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Накануне СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили о том, что администрация президента США Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном в ближайшее время и согласование с ним меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что принятие документа позволит начать 30-дневные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться основные вопросы, включая открытие Ормузского пролива.

Незадолго до появления этих новостей, Трамп заявил о приостановке операции по конвоированию заблокированных в Ормузском проливе судов «Проект Свобода» и посоветовал Ирану согласиться на условия США, иначе «начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше».

Противостояние между США и Ираном после первой фазы широкомасштабных боевых действий находится в фазе ограниченного конфликта, но не перестает быть войной, заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

По его мнению, бесконечно в таком состоянии война оставаться не может, и есть два выхода из ситуации: достижение договоренностей, либо новая фаза полномасштабных боевых действий.

«Контроль над Ормузским проливом, который Иран взял по ходу этой войны, является очень сильным козырем (…) Поэтому Трамп и попытался лишить Иран этого козыря», – подчеркнул эксперт.

При этом, по данным Центрального командования США, известно только о двух торговых судах под американскими флагами, которым удалось пройти Ормузский пролив в первый день «Проекта Свобода».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обратил внимание на то, что США не сумели обеспечить гарантии безопасности, поэтому инициативы по возобновлению свободного судоходства сейчас не имеют серьезных перспектив, а вероятность возвращения к «Проекту Свобода» крайне мала.

А старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин констатировал, что сейчас крайне сомнительно, что США и Иран смогут достичь мирных договоренностей.

«Попытки сторон использовать дипломатию сдерживают их от резкого возобновления ударов, но не сближают их переговорные позиции», – пояснил он.

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал бомбить территорию Израиля и американские военные базы в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки поступает значительная часть нефти и газа.

В результате ударов ВВС США и Израиля по иранским городам были уничтожены тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, школы, мечети, старинные дворцы.