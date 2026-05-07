Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается заставить сограждан поверить в неизбежность войны с Российской Федерацией, сообщает Myśl Polska (MP).

В рамках откровенно милитаристской пропаганды Туск внушает полякам мысль о неизбежности военного противостояния с РФ, поделились своей точкой зрения авторы публикации. Как и в 1939 году, Варшаве предлагается реализовать планы, разработанные в Вашингтоне, Лондоне и Париже, отмечается в статье.

По мнению обозревателей издания, польский премьер действует так же, как в 1940-х годы это делал Йозеф Геббельс, готовивший немцев к реализации плана "Барбаросса" — плана нападения Германии на Советский Союз.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, но политики на Западе на регулярной основе запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.