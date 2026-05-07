Названа страна, которая стремится стать новым центром силы в Европе

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента Польши Кароля Навроцкого о готовности принять выведенные из Германии американские войска. По мнению эксперта, за соответствующей инициативой стоит желание Польши кардинально изменить баланс сил в Европе. Варшава больше не хочет быть «младшим партнером» и активно борется за статус главного союзника США на континенте, пытаясь отодвинуть на второй план традиционных лидеров — Францию и Германию.

Понятно, что Польша в последние годы старалась иметь особые отношения с США. Страна хочет играть роль нового центра силы в Европе и активно занимается перевооружением, усилением и укреплением своей безопасности. Варшава реально заинтересована в расширении американского присутствия, поскольку считает сотрудничество с Вашингтоном залогом своего выживания. У Польши уже есть необходимая инфраструктура: сейчас там размещено около 10 тысяч американских военнослужащих, и это количество можно увеличить. В целом, Польша пытается конкурировать в Европе с Францией и Германией, стремясь поднять свою роль в глазах Белого дома. Поэтому предложение Навроцкого — это не неожиданность, а последовательный шаг в борьбе за авторитет. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Важным аспектом инициативы польского президента является его личная симпатия к Дональду Трампу. Эксперт отметил, что Навроцкий, будучи правым консерватором, находит общий язык с республиканцами не только на почве обороны, но и через мощное электоральное влияние польской диаспоры в самих Соединенных Штатах.

«Польша уже является фаворитом Трампа в Европе. Между ними существуют особые отношения, в том числе с учетом огромной польской диаспоры в США, которая играет немалую роль в американской политике. Трамп и республиканцы крайне заинтересованы в том, чтобы миллионы американцев польского происхождения голосовали за них. Кроме того, сам Навроцкий симпатизирует Трампу: он популист, правый политик, который не скрывает того, что он "трампист". Это создает серьезный контраст с проевропейским правительством Дональда Туска. Навроцкий выступает как проамериканский лидер, для которого риски и угрозы всегда идут с востока, и присутствие армии США для него — единственный способ купировать эти риски», — сказал политолог.

Несмотря на громкие заявления о переброске войск «ближе к российским границам», эксперт призвал не переоценивать военное значение таких инициатив. По его мнению, возможная переброска пары батальонов из Германии в Польшу больше влияет на политическую риторику, чем на реальный расклад сил.

«Обострять отношения с Россией Трамп явно не заинтересован, это видно по его действиям и заявлениям. Даже если в Польше станет на несколько тысяч американских военных больше — это мало что поменяет в глобальных стратегических раскладах. Скорее, это повод для Москвы заявить о расширении военного присутствия у своих границ и пообещать адекватный ответ. Так что это история больше про визуальный эффект и политический торг. И мы не можем залезть в голову к Трампу, который меняет свои решения по десять раз на дню. Я не уверен, что он сразу ответит на предложение Навроцкого. Пока все это выглядит как попытка Варшавы заявить о себе», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение о частичном выводе американского воинского контингента с территории Германии, не поставив об этом в известность руководство Североатлантического альянса.