День Победы в Москве пообещал посетить еще один иностранный лидер

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит День Победы 9 мая в Москве.

Об этом сообщает газета Vientiane Times.

«Президент Лаоса Тонглун Сисулит возглавит делегацию из Лаоса для участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве 9 мая по приглашению президента [РФ] Владимира Путина. Министерство иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики объявило о визите на этой неделе, подчеркнув важность события и тесные связи между двумя странами», — говорится в публикации.

Лаос и Россия, утверждает издание, «поддерживают дружеские отношения на протяжении десятилетий, и обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в предстоящие годы».