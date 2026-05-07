Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане республики готовы с оружием отстаивать суверенитет и независимость страны. Он этом он сказал на церемонии вручения государственных наград.
По его словам, белорусы прославляют Родину прежде всего трудовыми победами.
«Но, если потребуется, мы готовы защищать её, не жалея своих жизней, с оружием в руках», — приводит его слова агентство БелТА.
В своём посте в соцсетях Лукашенко подчеркнул, что белорусы будут жить и трудиться не только за себя, но и за тех, «кто пожертвовал собой и подарил стране Великую Победу и будущее».