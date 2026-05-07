Обзор иноСМИ: «внезапная дружба» Фицо с Зеленским и разгром, который скрыл Пентагон

Спутниковые данные: Иран поразил в разы больше целей США, чем сообщалось

Иранские государственные СМИ опубликовали спутниковые снимки, подлинность которых подтвердили аналитики The Washington Post. На кадрах зафиксированы масштабные разрушения на военных объектах США на Ближнем Востоке: задокументированы повреждения как минимум 228 строений и единиц техники. Речь идет об ангарах, казармах, топливных складах, самолетах и ключевом радиолокационном, коммуникационном и противовоздушном оборудовании. Эти данные свидетельствуют, что реальный урон от атак оказался значительно серьезнее, чем признали США. С начала войны в результате ударов по американским объектам в регионе погибли семь военнослужащих: шестеро в Кувейте и один в Саудовской Аравии. По данным командования США, к концу апреля число раненых превысило 400 человек.

Хотя большинство пострадавших вернулись в строй спустя несколько дней, как минимум 12 бойцов получили тяжелые ранения. Об этом на условиях анонимности WP сообщили официальные лица США. По мнению экспертов, ознакомившихся с анализом спутниковых снимков, ущерб на объектах свидетельствует, что американские военные недооценили возможности Ирана. Полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан заявил, что иранские атаки были точными - нет никаких случайных воронок, указывающих на промахи. Однако часть ущерба могла быть нанесена уже после того, как американские войска покинули базы, что снизило важность защиты сооружений. Аналитики также указали на структурные проблемы, в том числе на нехватку укрепленных укрытий, которые могли бы защитить войска и технику на ключевых позициях. Два чиновника заявили WP, что американские войска могут больше никогда не вернуться на региональные базы в значительном количестве, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

«Нефтяной кризис: худшее еще впереди»

В апреле мировые запасы нефти сокращались рекордными темпами: конфликт на Ближнем Востоке истощает поставки и усиливает риск резкого скачка цен перед началом летнего сезона отпусков, пишет Financial Times. По оценкам S&P Global Energy, запасы сырой нефти упали почти на 200 миллионов баррелей (на 6,6 миллиона баррелей в сутки). Это произошло даже на фоне резкого падения спроса из-за высоких цен - примерно на пять миллионов баррелей в сутки, что стало самым масштабным обвалом потребления со времен пандемии. В общей сложности из-за войны на Ближнем Востоке мировой рынок уже лишился 1 миллиарда баррелей сырой нефти. И хотя спрос стремительно падает, он всё равно перекрывается колоссальными потерями в поставках.

Пик роста цен на нефть ещё впереди, считают эксперты. Трейдеры предупреждают, что цены, вероятно, резко вырастут, как только мировые запасы упадут ниже критического уровня, причем некоторые прогнозируют, что до такого «переломного момента» еще несколько недель. Мировые запасы нефти сейчас приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Скорость истощения запасов и сокращения поставок нефти в некоторых регионах и для некоторых товаров вызывает беспокойство, заявили исследователи Goldman Sachs. По данным ценового агентства Argus, в Северной Европе запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума, а в США запасы бензина достигнут своего исторического минимума летом, в разгар сезона автомобильных путешествий. США еще не ощутили последствия кризиса в полной мере и «худшее еще впереди».

«Почему Фицо внезапно подружился с Зеленским»

Ещё в прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией ради удержания власти. Фицо утверждал, что из-за «ненависти» со стороны Зеленского он не станет проводить с ними встречи, и даже называл Зеленского врагом Словакии. Однако теперь, после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, ситуация кардинально изменилась, пишет чешское издание Aktuálně.cz. Фицо проявил дружелюбие и договорился с Зеленским о взаимных визитах в Киев и Братиславу. Глава словацкого правительства подтвердил, что Братислава поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В итоге стороны договорились о проведении совместного заседания правительств и о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики.

Фицо также предложил Киеву использовать словацкий опыт процесса интеграции в ЕС. По мнению Йозефа Майхрака, заместителя главного редактора словацкого издания Postoj, ни о каком «развороте на 180 градусов» речи не идёт. По его словам, Фицо никогда не ставил под сомнение идею членства Украины в ЕС. Совместные заседания кабминов двух стран также проводились и раньше. По словам журналиста, позиция Словакии всегда несколько отличалась от курса Виктора Орбана, однако на уровне риторики перемены очевидны. Свою роль играет и тот факт, что после поражения Орбана на венгерских выборах позиции Фицо в ЕС ослабли. Фицо - не настолько крупный игрок и, в отличие от Орбана, не готов жертвовать средствами из европейских фондов ради политических битв. Премьер Словакии ведет «двойную игру»: он продолжает заигрывать с внутренним пророссийским электоратом, но в то же время подает сигнал Евросоюзу, что готов к прагматизму и не намерен создавать проблемы.

«Пустые хранилища нефти заставили Дамаск держаться за Москву»

Отношения между Россией и Сирией не рухнули вместе с правительством Башара Асада. Изменился их характер, сменился язык общения, но сами связи никуда не исчезли, отмечает Al Jazeera. Государство, которое сегодня пытается переориентироваться на Запад, избавиться от санкций и выйти из изоляции, сталкивается с суровой реальностью: невозможно строить новую внешнюю политику с пустыми нефтяными резервуарами. Нельзя управлять изнуренной страной без электричества, нефтепродуктов и открытых маршрутов поставок. Данные из открытых источников показывают, что после падения Асада именно Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию. В этом году объем российских поставок вырос на 75 процентов, достигнув примерно 60 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения: в 2025 году Москва отправила в Сирию около 16,8 миллиона баррелей (46 тысяч баррелей в сутки). Эти цифры могут показаться незначительными в масштабах мирового нефтяного рынка, но для Сирии они огромны.

События развиваются на фоне слабого внутреннего производства, которое не может покрыть ежедневные потребности страны, оцениваемые в 120-150 тысяч баррелей. Присутствие России в «сирийском уравнении» не ограничивается одной лишь нефтью. Москва сохраняет в Сирии свои стратегические козыри, главными из которых остаются военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим. Новая Сирия хочет ослабить влияние Москвы, но у неё пока нет готовой альтернативы, подчеркивает Al Jazeera. Иран, главный поставщик нефти при Асаде, выпал из уравнения, в то время как Россия оказалась самой быстрой в заполнении этого вакуума. Согласно данным отслеживания судов, именно Москва первой отправила нефтяной танкер в Сирию после смены режима. Даже после ослабления западных санкций Дамаск всё ещё не полностью интегрирован в глобальную финансовую систему. Крупные компании по-прежнему рассматривают Сирию как рынок с высокими рисками. Поставки идут через сети, готовые брать на себя риски.

«План Израиля: столкнуть Турцию и Европу. Кто станет новой жертвой?»

Израиль и Греция практически ежедневно выступают с угрозами и нападками в адрес Турции, заявил автор Yeni Şafak Ибрагим Карагюль. По его мнению, на Кипре, в Эгейском море, на Балканах и в Восточном Средиземноморье реализуются планы по «демонизации Турции» и нагнетанию страха. Карагюль считает, что противники Турции пытаются заставить США и Европу принять меры против этой новой «угрозы». Автор статьи обвинил правительство Кипра в превращении южной части острова в «израильскую военную базу».

На прошлой неделе к этому «фронту» примкнула и Франция. Прозвучало заявление о том, что Париж может взять Грецию под свой «ядерный зонтик». Отмечалось, что Франция была готова разместить свои войска на Кипре. По словам Карагюля, Турция вынесла Парижу «крайне серьезное предупреждение, чтобы тот не вздумал отправлять солдат на остров». По версии автора, Израиль тем временем «превращает страхи Греции в оружие». Он использует её как инструмент против Турции, понимая, что турецко-греческая война не нанесет ему вреда, но «погубит Грецию». Карагюль считает, что в случае войны Греция «заплатит огромную цену, и это войдет в учебники истории как расплата за роль наемного убийцы, действующего в интересах Израиля».