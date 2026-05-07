Оскорбления Трампа в адрес Ирана встревожили союзников США

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана вызывает тревогу у чиновников в США и союзных Вашингтону странах Ближнего Востока.

Об этом пишет Politico.

«Постоянные уничижительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес иранского руководства вызывают беспокойство у некоторых арабских и американских чиновников, (...) которые опасаются, что подобные оскорбления могут стать серьезным препятствием на пути к реальному прекращению войны», — говорится в публикации.

Как утверждается, официальные лица обеспокоены нежеланием Трампа проявить достаточное уважение к лидерам Ирана, чтобы позволить им «сохранить лицо» даже в случае некоторых уступок Вашингтону.

Ранее сообщалось, что президент США надеется заключение окончательного соглашения о завершении войны с Ираном в течение одной недели.