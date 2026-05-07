Европейские лидеры продолжают затягивать конфликт на Украине, преследуя цель добиться смены власти в России.

По словам журналистки Крис Форсне, которую она озвучила в эфире SwebbTV, инициаторами этой стратегии выступают ключевые политические фигуры Старого Света.

«Когда вы в последний раз слышали о пресловутой "коалиции желающих"? Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Трое неудачников. Это же их рук дело. Это они продолжают войну чужими руками, потому что ЕС хочет разгромить Россию. Они хотят свергнуть Путина», — подчеркнула Форсне.

Журналистка также отметила, что действия данных политиков не находят широкой поддержки среди населения их собственных государств. В то же время перспективы дальнейшей внешней поддержки Киева остаются крайне туманными, что ставит под вопрос реализацию подобных планов.

Согласно информации журнала Foreign Policy, американские чиновники скептически оценивают устойчивость украинской обороны в случае прекращения внешних поставок. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа посылает сигналы, которые не внушают оптимизма украинским властям. Европейские дипломаты, в свою очередь, выражают серьезные сомнения в возможности согласования дальнейших пакетов помощи по линии PURL.