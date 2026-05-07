Медведчук объяснил угрозы Зеленского в преддверии парада в Москве

Владимир Зеленский, угрожая атаковать парад Победы в Москве, просто «красуется бесстрашием» перед европейскими хозяевами. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

© Владимир Смирнов/ТАСС

На саммите ЕС в Ереване Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве. В свою очередь в Минобороны РФ предупредили, что Россия ответит массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.

По мнению главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Владимир Зеленский «всерьез считает», что атака во время парада заставить власти России с ним договариваться.

«Его совершенно не интересует судьба украинских граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, поскольку атаки на Россию уже приводят к более жестким ответам, и счет тут не в пользу украинцев. Зеленскому важно было покрасоваться перед европейскими хозяевами и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном показным бесстрашием», - заметил он.

Он также усомнился в том, что Зеленский действительно способен на какие-то мирные инициативы.

«Когда Зеленский говорит о каком-то перемирии, о своих мирных инициативах и планах, он цинично лжет: любой мир означает крах его карьеры и неотвратимое наказание», - подчеркнул глава движения «Другая Украина».

Напомним, что ранее Зеленский объявил перемирие с нуля часов 6 мая. По мнению экспертов, такие действия являются попыткой «перехватить инициативу» и навязать России перемирие на двое суток раньше срока, который необходим. А отказ Москвы позволит украинским властям заявлять, что РФ сама не захотела прекращения огня на время праздников.