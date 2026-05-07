Швейцария сделала предложение участникам Ближневосточного конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Мелани Гугельманн заявила ТАСС, что страна готова предоставить свою площадку для переговоров между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран. Дипломат подчеркнула, что конфедерация всегда открыта для предложения своих «добрых услуг» любой из сторон. Поводом для заявления послужили появившиеся в СМИ сообщения о возможной организации встречи в Женеве. Гугельманн добавила, что швейцарское внешнеполитическое ведомство поддерживает постоянные контакты со всеми вовлечёнными в конфликт сторонами.

По словам представителя МИД, Швейцария готова содействовать любой дипломатической инициативе, которая будет способствовать скорейшему установлению мира и деэскалации напряжённости. При этом она не стала комментировать конкретные детали возможных переговоров, сославшись на конфиденциальность дипломатических процессов. Тем не менее, сам факт публичного заявления подтверждает, что Берн включился в миротворческий процесс и предлагает себя в качестве нейтрального посредника.

Ранее информированные источники портала Axios сообщили, что Вашингтон и Тегеран находятся на пороге подписания меморандума о взаимопонимании, который мог бы положить конец вооружённому конфликту. По данным журналистов, в документе будут затронуты три ключевые темы: разблокировка движения судов в Ормузском проливе, ограничение иранской ядерной программы, а также смягчение или полная отмена односторонних санкций США. Стороны активно обсуждают детали по закрытым каналам.

В качестве возможных платформ для очных переговоров рассматриваются столица Пакистана Исламабад и швейцарская Женева. Оба города имеют опыт проведения сложных международных консультаций. Выбор в пользу Женевы был бы для Швейцарии логичным продолжением её роли как страны-посредника, на территории которой уже не раз проходили американо-иранские переговоры (например, по ядерной программе в 2010-х годах). В Исламабаде же могут настоять сами стороны, если захотят вынести диалог за пределы Европы.