Пекин выступил против удержания президента Венесуэлы в США

Китайские власти осуждают насильственное удержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в Соединенных Штатах.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в Пекине, передает ТАСС.
Он назвал действия Вашингтона актами гегемонизма, которые грубо нарушают международное право и ущемляют суверенитет южноамериканской страны.
По словам Линь Цзяня, Пекин продолжит поддерживать Венесуэлу в защите ее национального достоинства и законных прав. Китайский дипломат добавил, что подобные действия США угрожают миру и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Ранее Николас Мадуро указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, и потребовал справедливого разбирательства, а также отклонения судом обвинительного заключения.
Адвокат Мадуро, в свою очередь, рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа препятствует оплате юридических услуг для венесуэльского лидера.