МИД Латвии выразил протест России из-за украинских беспилотников

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест России из-за инцидента с беспилотниками утром 7 мая.

«МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России (Дмитрия Касаткина. — RT) и вручил ноту протеста в связи с инцидентом, произошедшим утром (7 мая. — RT) на территории Латвии», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии утром 7 мая, два БПЛА упали.

В Минобороны России заявили, что ВСУ 7 мая предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что пять украинских беспилотников пропали на востоке Латвии, шестой дрон был сбит юго-восточнее Пскова в российском воздушном пространстве.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над Латвией, помимо шести украинских беспилотников, истребители Rafale и F-16.