Рассекречено содержание предсмертной записки Джеффри Эпштейна

Федеральный судья Кеннет Карас рассекретил предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна, пишет RadarOnline.

В этой записке скандально известный секс-преступник рассказывает о том, как долгие месяцы его допрашивали, но безуспешно.

«Они допрашивали меня месяцами — ничего не нашли! Это настоящее удовольствие — иметь возможность самому выбирать время прощания. Что вы хотите, чтобы я сделал? Разрыдался? Это того не стоит!» — гласит надпись на бумажке, найденной, как уточняется, в одной из книг Эпштейна. Нашёл записку экс-сокамерник финансиста, забравший эту книгу после его смерти.

Почему записка была обнародована только сейчас, не уточняется. Однако подчёркивается, что это послание могло бы давно поставить точку в разговорах о возможном убийстве Эпштейна, поскольку в нём он намекает на решение свести счёты с жизнью.

Напомним, в начале февраля этого года издание Wall Street Journal сообщило, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна раскрыты полные имена 47 жертв. В связи с этим адвокаты более чем 200 пострадавших обратились в суд с требованием удалить все опубликованные материалы.