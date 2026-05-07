Литовские власти начали угрожать последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским воинам в День Победы. Об этом рассказала активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

Жительница рассказала, что несколько дней назад ее родственнику — ветерану войны в Афганистане — поступил звонок из департамента государственной безопасности Литвы с предупреждением воздержаться от посещения памятников советским солдатам.

Аналогичный случай произошел и в городе Шяуляй. Там к правозащитнику, пожелавшему сохранить анонимность из соображений безопасности, пришли двое представителей Союза стрелков Литвы.

— Беседа во дворе дома длилась около пяти минут. «Гости» сказали: «Лучше воздержись от активных шагов 9 мая», — рассказал местный житель.

Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка заявил, что подобные действия со стороны властей направлены на запугивание людей, намеренных отметить День Победы. По его словам, такие меры также противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы.

— Очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы (...) Как ситуация сложится в этом году, увидим в День Победы, — заявил Гашка в беседе с РИА Новости.

Власти латвийского Даугавпилса, сославшись на технические неполадки, потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь. Мэр города пообещал восстановить символ памяти павших героев, но в итоге газовое оборудование было демонтировано.

Стало известно, что турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области.