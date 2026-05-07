Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц выступает за эскалацию на Украине вопреки интересам Германии. Об этом политик рассказал Tagesschau.

Хрупалла раскритиковал политику Мерца «в свете глобальной ситуации». По его мнению, единственным правильным шагом канцлера была позиция по войне между США и Ираном - Мерц продвигал деэскалацию. Однако в то же время канцлер поддерживает эскалацию украинского кризиса, считает Хрупалла.

«Четкой линии не прослеживается, даже во внешней политике», - подчеркнул сопредседатель АдГ.

В частности, Хрупалла раскритиковал немецкое правительство за нежелание устанавливать новые дипломатические контакты с Россией. Он подчеркнул, что Германии необходим природный газ из России.

«В Европе не будет мира без России», - добавил Хрупалла.

Ранее Мерц назвал маловероятным быстрое завершение украинского кризиса путем переговоров. По его мнению, конфликт закончится тогда, когда будут исчерпаны «военные или экономические ресурсы».