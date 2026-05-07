Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Российской Федерации говорят о его нежелании заканчивать конфликт, написала на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Западные СМИ накануне писали, что Зеленский ожидает российского наступления этим летом и попросил новое оружие у своих зарубежных спонсоров.

"Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем обороны", — поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Ранее сообщалось, что американские чиновники не уверены в способности украинской стороны продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По информации неназванных европейских дипломатов, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом речь шла о том, что представители администрации Дональда Трампа посылают едва ли воодушевляющие сигналы для бывшей советской республики.