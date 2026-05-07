Стало известно, зачем пенсионеры едут из Италии в Россию

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в РФ Витторио Торрембини заявил, что в России живут около пяти тысяч итальянцев, в числе которых инженеры, бизнесмены, студенты и пенсионеры. Об этом он рассказал РИА Новости.

По данным Торрембини, значительная часть живущих в РФ итальянцев - инженеры, работающие в промышленности, пищевой отрасли, сельском хозяйстве, а также в строительной сфере и ресторанном бизнесе. Также среди итальянских экспатов - переводчики, журналисты и артисты.

«И, между прочим, пенсионеры, нашедшие в России свою любовь, русских жен и давно живущие здесь», - заключил Торрембини.

Ранее Торрембини рассказал, что итальянцы верят в дипломатию бизнеса и не хотят покидать российский рынок. Он подчеркнул, что любой диалог, касающийся бизнеса, затрагивает и сферу политики. По его словам, итальянские предприниматели, давно работающие и имеющие производство в России, остаются в стране и «чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности».

Жители Германии стали лидерами среди желающих получить гражданство России

Он добавил, что покинуть российских рынок пришлось либо государственным итальянским компаниям, либо предприятиям из «санкционных отраслей», к примеру, нефтяной. Торрембини назвал отношение к итальянскому бизнесу в России «очень теплым».