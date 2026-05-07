Экс-госсекретарь США высказался о поддержке Украины
На каждый вложенный Соединенными Штатами в Украину доллар Европа добавила еще полтора, поэтому представление о том, что страны континента «пользовались ситуацией» неверно.
Об этом заявил экс-госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире С-Span.
При этом он заметил, что большая часть американских средств, потраченных на поддержку Украины, оставалась в США. Речь идет о закупках систем вооружения для Киева, либо на восполнение систем, которые им были переданы, уточнил политик.
Келлог обратился к России с призывом по Украине
15 апреля вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации США. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США не прекратят помогать Украине.