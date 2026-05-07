Пока вы спали: ЧП на шахте в Кузбассе и многомиллиардные иски Минобороны

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВСУ потеряли контроль над северо-западом Рай-Александровки ДНР

Российские подразделения провели успешное наступление в районе Рай-Александровки Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские формирования были вынуждены изменить расположение своих позиций и отступить ближе к центральной части населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, стремительный рывок ВС РФ позволил закрепиться на улице Подгорная, что существенно осложнило положение украинских военных на данном участке линии соприкосновения.

По его словам, после передислокации подразделений ВСУ фактически потеряли контроль над северо-западной частью Рай-Александровки, а российская армия получила выгодное тактическое преимущество для дальнейшего продвижения.

К Сумам перебрасывают подразделения тяжелой мехбригады ВСУ из-под Киева

На фоне активизации боевых действий в Сумской области украинское командование усиливает данное направление дополнительными резервами, перебрасывая подразделения из других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых структур, в Сумы уже прибыли отдельные подразделения 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, ранее находившиеся на территории Киевской области.

Кроме того, сообщается, что на сумское направление была срочно направлена и 68-я отдельная аэромобильная бригада, однако, по информации источников, соединение оказалось не полностью обеспечено необходимой техникой и средствами ведения боевых действий.

Минобороны подало очередные иски к ВСК на сумму свыше 9 млрд рублей

Министерство обороны России продолжает добиваться взыскания средств с Военно-строительной компании через судебные инстанции, направив в апреле 2026 года новые иски на сумму свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, только за первые месяцы 2026 года ведомство подало уже 113 исков к ВСК на общую сумму около 17,2 млрд рублей, из которых 36 заявлений были зарегистрированы в апреле.

На фоне роста количества судебных разбирательств отмечается, что Военно-строительная компания, занимающаяся возведением стратегических и социальных объектов для Минобороны РФ, за последние годы значительно чаще становится ответчиком по финансовым претензиям со стороны оборонного ведомства.

Родригес намерена обратиться к Трампу с призывом о санкциях

Уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о намерении обратиться к главе США Дональду Трампу с призывом отменить санкции, действующие в отношении боливарианской республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Родригес, Каракас рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Вашингтоном и считает, что отношения между странами постепенно выходят на более стабильный уровень.

Она также напомнила, что в конце апреля в Венесуэле прошла масштабная акция против экономических ограничений, в ходе которой жители страны потребовали прекращения санкционного давления, которое, как подчеркнула политик, нанесло серьезный ущерб населению и экономике государства.

Возгорание и эвакуация: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе

На шахте «Алардинская» в Кемеровской области произошло возгорание кабельной продукции, после чего в выработках было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа, что привело к экстренной эвакуации работников предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным региональных властей и экстренных служб, в момент происшествия под землей находились 132 горняка, всех их оперативно вывели на поверхность по запасным выходам, а сама эвакуация прошла в штатном режиме без пострадавших.

На место ЧП были направлены несколько отделений горноспасателей, в то время как прокуратура Кузбасса и следственные органы начали проверки по факту случившегося, включая доследственную проверку по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.