Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверяй мне, бро»

Операция США под неофициальным названием «Доверяй мне, бро» потерпела полный провал, сообщил спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф.

Соответствующее заявление государственный деятель разместил на своей странице в социальной сети X.

«Теперь возвращаемся к рутине с Операцией Fauxios», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что проект «Свобода» приостановлен и блокада Ормузского пролива пока будет сохраняться.