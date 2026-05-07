Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверяй мне, бро»
Операция США под неофициальным названием «Доверяй мне, бро» потерпела полный провал, сообщил спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф.
Соответствующее заявление государственный деятель разместил на своей странице в социальной сети X.
«Теперь возвращаемся к рутине с Операцией Fauxios», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что проект «Свобода» приостановлен и блокада Ормузского пролива пока будет сохраняться.