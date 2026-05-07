Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы "Северного потока". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу журналиста Бояна Панчевски The Nord Stream Conspiracy. Он утверждает, что у начальника польского порта Колобжег вызвала подозрения команда яхты "Андромеда".

Береговая охрана приблизилась к яхте, где люди слушали музыку и распивали алкоголь. Панчевски написал, что поддельные документы не вызвали подозрений у полицейских, они проверили паспорта и вернули их владельцам. Журналист добавил, что позднее данный эпизод стал поводом для подозрений немецкого следствия и СМИ.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Николы Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения. Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам "Северных потоков". Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию.

Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве "Северных потоков".