Трампа обвинили в разрушении экономики европейской страны

Военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана серьезно навредила экономике Германии. Об этом сообщает газета Spiegel.

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост цен на топливо, в связи с чем темпы восстановления немецкой экономики замедлились. Как подчеркивает издание, именно глобальные энергетические последствия, к которым привели решения американского лидера, разрушили надежды на восстановление системы хозяйствования ФРГ.

«Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. (...) В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется», — пишет Spiegel.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна переживает «глубокий эпохальный перелом» на фоне серьезных перемен в мире и структурных проблем внутри страны. По его словам, Германия каждую неделю сталкивается с новыми вызовами и кризисами, которые влияют на жизнь внутри страны, бросают ей вызов и демонстрируют необходимость изменений.