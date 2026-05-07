Европе следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы в конфликте на Украине. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире телеканала CNews.

Он подчеркнул, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянута НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны. Поэтому, по мнению политика, странам Европы нужно искать компромисс с Москвой.

«Я не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию <…>, лучше найти с ней компромисс», — сказал он.

Кларсфельд также добавил, что европейцам необходимо понять, что «для русских часть Украины является русской». Он уточнил, что речь идет об Одессе и Донбассе.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой.