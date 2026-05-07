В США сторонники трансгендеров* стали угрозой наравне с картелями

В США «радикально выступающие за трансгендерность*» группы объявили террористической угрозой. Об этом говорится в опубликованной Вашингтоном новой стратегии по борьбе с терроризмом.

«Национальная деятельность... будет направлена на быстрое выявление и нейтрализацию агрессивных светских политических группировок, чья идеология является антиамериканской, радикально выступающих за трансгендеров* и анархистов», - говорится в документе.

Отмечается, что американцы были свидетелями политически мотивированных убийств, в том числе, консерваторов руками «левых экстремистов». Среди подобных жертв был активист Чарли Кирк. В связи с этим, выступающих за вышеперечисленные идеологии радикалов объявили угрозой наравне с наркокартелями и исламистскими группировками.

Ранее сообщалось, что адвокаты обвиняемого в убийстве Кирка Тайлера Джеймса Робинсона пытались убедить суд в том, что извлеченная из тела жертвы пуля не могла быть выпущена из винтовки подозреваемого. Предварительные слушания по делу об убийстве активиста назначены на май.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.