В США нашли виновных в появлении канала переброски террористов

Бесконтрольная массовая миграция в страны Европы превратилась в удобный канал для переброски террористов, следует из новой антитеррористической стратегии администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Неконтролируемая массовая миграция стала каналом переброски террористов», — говорится в документе.

Американский лидер пояснил, что считает текущие подходы руководства стран Европы к вопросам энергетики и миграции разрушительными для региона.

Число мигрантов в Европейском союзе достигло рекордных 64 млн в 2025 году, говорится в докладе берлинского отделения датского некоммерческого фонда Rockwool.