Мерц заявил о глубоком "эпохальном переломе" в Германии

Выступая на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал текущий исторический момент как «глубокий эпохальный перелом», с которым страна не сталкивалась с момента завершения Второй мировой войны.

По его словам, внешние геополитические потрясения критически наложились на груз накопившихся десятилетиями внутренних структурных дисбалансов, создав эффект взрывной трансформации. Мерц отметил, что поколения, родившиеся после 1945 года, долгое время жили в условиях исторического везения, однако теперь, спустя 80 лет мира, реальность кардинально изменилась, и перемены происходят крайне стремительно.

Канцлер подчеркнул, что это колоссальное давление вынуждает правительство действовать каждую неделю, а сами кризисы уже невозможно классифицировать как сугубо внешнеполитические, поскольку они напрямую бросают вызов привычному укладу жизни внутри страны.

В связи с этим, по мнению главы кабинета министров, Германия должна измениться во многих отношениях. Мерц заверил, что намерен ускорить темп структурных реформ, и обратился к гражданам с просьбой проявить терпение по отношению к проводимым преобразованиям, осознавая их неотложный характер.

