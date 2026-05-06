В Британии указали Зеленскому на неприятный факт о ЕС
Страны Европейского союза (ЕС) не хотят, чтобы Украина становилась его членом. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского добиться вступления Киева в ЕС обостряет его отношения с союзниками.
Ранее Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.