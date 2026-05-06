Трамп заявил об отказе Тегерана от ядерного оружия
Иран отказался от ядерного оружия, заявил на традиционном брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер неоднократно высказывался об иранской ядерной программе. В частности, он объяснял действия ВС США на Ближнем Востоке тем, что Вашингтон стремится не допустить создания ЯО в Исламской Республике.
Также Трамп потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы политик не вмешивался в сферы, о которых не имеет ни малейшего представления, и не мешал США проводить операцию против Ирана.
В ходе брифинга глава США похвастался, что американская сторона провела очень хорошие переговоры с Ираном. Он добавил, что с высокой долей вероятности Вашингтону и Ирану удастся заключить сделку.
Президент подчеркнул, что республика не может обладать ядерным оружием, соответственно, не будет. Он уточнил, что иранцы согласились с этим пунктом соглашения, а также с рядом других пунктов документа.