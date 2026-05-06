Зеленский высказался о планах ударить по Москве 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев определится со своими действиями за день до 9 мая.
Так о планах ударить по Москве на День Победы он высказался в своем обращении в Telegram-канале.
Украинский лидер упрекнул Россию в том, что она отвергла предложенный им «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Он также подчеркнул, что Киев готов работать ради мира и «достойного окончания» конфликта.
В Киеве отвергли перемирие на День Победы
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что армия России нанесет удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву 9 мая. В обращении сказано, что «необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений».